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بالفيديو.. رونالدو يختار الأفضل بين ميسي وكريستيانو

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يختار الأفضل بين ميسي وكريستيانو
AFP
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أكد الظاهرة البرازيلي رونالدو أن التنافس التاريخي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو أثر بشكل كبير على كرة القدم مبينا في الوقت ذاته صعوبة اختيار الأفضل بينهما

وقال رونالدو، خلال مقابلة بثتها قناة "أبوظبي" الرياضية: "لقد حقق اللاعبان إنجازات مذهلة.. كريستيانو وميسي كتبا التاريخ، ليس فقط فيما يتعلق بالجودة، لكن العقلية. لقد لعبا فترة طويلة بنفس المستوى العالي".

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وأضاف: "كانا يتنافسان فيما بينهما ليكون أحدهما الأفضل في كل عام. لقد صنعا إرثا ضخما لكرة القدم، وهذا الشيء ينال إعجابي بكل تأكيد".

وختم: "سيكون من الصعب جدا اختيار الأفضل بينهما، لكن بالنسبة لي ليونيل ميسي أكثر جاذبية، لكن كليهما قدما أعلى مستوى شاهدناه في التاريخ".

المصدر: "وسائل إعلام"

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