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تركها تسجل ثم أحرجته.. رونالدو مع نجمة كرواتيا (فيديو)

الرياضة

تركها تسجل ثم أحرجته.. رونالدو مع نجمة كرواتيا (فيديو)
AFP
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ظهر كريستيانو رونالدو نجم النصر في مقطع فيديو إعلاني مع لاعبه منتخب كرواتيا لكرة القدم آنا ماركوفيتش وهما يخوضان معا تحدي لعبة كرة قدم الطاولة "الفوسبول" وخلاله تبادلا بعض الأسئلة.

رونالدو تقدم على منافسته بهدف ومن ثم تركها تسجل هدف التعادل، لكنه دفع ثمن ذلك في النهاية بأن خسر التحدي بنتيجة 4-3 في موقف محرج.

وأكد النجم البرتغالي خلال الفيديو تفضيله إهدار ركلة جزاء على إحراز هدف عكسي في مرمى فريقه، وهو ما فعله خلال مباراة فريقه السابق، ريال مدريد وغرناطة، كما أوضح أنه يستمتع بالمباريات الكبيرة في أي بطولة كانت، سواء دوري أو خروج المغلوب.

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وشدد رونالدو على تفضيله البقاء في منزله على الخروج للاستمتاع بالإجازة كما أكد ميله للوجبات المنزلية على الخارجية، وأضاف في إجاباته على بعض الأسئلة: "لم أتأخر أبدا عن التدريبات، وأفضل اللعب حافي القدمين على معصوب اليدين".

المصدر: "وسائل إعلام" 

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