دفاعا عن محمد صلاح.. نجم كرواتي يسخر من مهاجم نيجيري سابق

سخر الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، من النيجيري ياكوبو أياجبيني، مهاجم إيفرتون الأسبق، بسبب تصريحاته حول النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول.

وخرج ياكوبو، بتصريحات صحفية مثيرة حول صلاح، قال فيها: "محمد صلاح ليس لاعبا من الطراز الرفيع في رأيي الخاص، ولا يجيد التحكم في الكرة وأغلب أهدافه تأتي بالحظ".

وأضاف: "لا يمكنك أن تصف صلاح بأنه أعظم لاعب إفريقي لعب في البريميرليغ، يوجد العديد من اللاعبين العظماء مثل جاي جاي أوكوشا، ديديه دروغبا، نوانكو كانو، يايا توريه، إيمانويل أديبايور وساديو ماني".

Dejan Lovren’s response to Yakubu’s ridiculous quote on Mo Salah. 😂 pic.twitter.com/c1zj8o4k59 — The Anfield Buzz (@TheAnfieldBuzz) March 25, 2024

There's no way those "Yakubu" quotes are real but it's nice to see Dejan standing up for his mate anyway. 😂https://t.co/18vDQYETul — Anfield Watch (@AnfieldWatch) March 25, 2024

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وسخر لوفرين من تصريحات ياكوبو، إذ كتب في تعليق عبر موقع "إنستغرام": "من الواضح أنه يجرب بعض المشروبات الجديدة"، في إشارة إلى أن ياكوبو لم يكن في وعيه وهو يتحدث عن محمد صلاح بهذا الشكل.

ويعتبر لوفرين من أقرب الأصدقاء لمحمد صلاح في الوسط الرياضي، حيث كان يظهر إلى جانبه كثيرا عندما كان لاعبا في ليفربول، كما يبادله الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.

المصدر: وسائل إعلام