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"الله يبعده عن نادينا!".. نجم منتخب السعودية السابق يفاجئ محبي محمد صلاح

الرياضة

AP
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أفصح نجم المنتخب السعودي ونادي النصر السابق، فهد الهريفي عن رأيه بشأن انضمام نجم نادي ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح لـ"العالمي" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان صلاح هدفا لاتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي باعتراف رسمي من أنمار الحائلي، رئيس النادي، بل أنه أكد بالفعل أنه سافر لإنجلترا بنفسه لإنهاء التعاقد مع النجم المصري، لكن ليفربول رفض العرض السعودي وكذلك مدرب "الريدز" الألماني يورغن كلوب الذي رفض التخلي عن نجم فريقه الأول.

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ولا يزال صلاح محور اهتمام الأندية الكبرى في السعودية وتزعم بعض التقارير أن النجم المصري قد يلتحق بالدوري السعودي في الصيف المقبل.

وعلى الرغم من أن نادي النصر لم يبد أبدا أي رغبة في ضم صلاح، إلا أن نجم "العالمي" الأسبق، فهد الهريفي، فاجأ محبي "مو" في السعودية، بإعلانه معارضته من الأساس التفكير في التعاقد مع النجم المصري.

وفي هذا الإطار، نشر حساب مهتم بشأن نادي النصر صورة لمحمد صلاح وعلق عليها: "الله يسعده ويبعده عن النصر!"، فرد فهد الهريفي: "أتفق تماما".

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى العام 2025، وتتحدث الصحافة الإنجليزية عن رغبة ناديه في تجديد عقده.

المصدر: goal + RT

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