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الموت يفجع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال

الرياضة

الموت يفجع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال
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أعلن نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال لكرة القدم، سعود عبد الحميد، مساء اليوم الأحد، وفاة والده بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه على منصة "سناب شات": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله والدي عبد الله سالم عبد الحميد.. ادعو له بالرحمة والمغفرة".

الموت يفجع نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال

وكان المدافع الدولي السعودي، قد طالب متابعيه على منصة "سناب شات"، بالدعاء لوالده بالشفاء قبل ساعات من وفاته.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المنتخب السعودي عبر حسابه في منصة "إكس"، أن مدرب "الأخضر"، الإيطالي روبرتو مانشيني، منح الضوء الأخضر إلى عبد الحميد، من أجل مغادرة معسكر المنتخب، للتواجد بجانب والده حين كان يرقد في العناية المركزة.

المصدر: RT

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