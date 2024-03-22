الاتحاد الكروي الروسي يوضح سبب رفضه الانتقال إلى آسيا

أوضح الأمين العام للاتحاد الروسي بكرة القدم مكسيم ميتروفانوف، السبب وراء رفض البلاد الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال ميتروفانوف في تصريحات نقلها موقع "Чемпионат": "إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعد أغنى اتحاد في العالم، حيث يصل حجم إيرادات دوري أبطال أوروبا الموزعة بين الأندية إلى 4.4 مليار يورو".

وأكد ميتروفانوف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستثمر سنويا في الاتحاد الروسي مبلغا أكبر بثلاث مرات من المبلغ الذي يحصل عليه الفائز بدوري أبطال آسيا.

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في ديسمبر 2023، اعتبر جميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي أنه من غير المجدي الانتقال إلى آسيا دون ضمانات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتقرر بعد ذلك أن يواصل الاتحاد الروسي ارتباطه بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عند عودة الروس إلى البطولات.

واستبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" في فبراير 2022، المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية.

ولا تتنافس الفرق الروسية في المسابقات الأوروبية، كما خسر المنتخب الروسي فرصة المنافسة من أجل الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022.

المصدر: RT