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منتخب روسيا يهزم صربيا برباعية

الرياضة

منتخب روسيا يهزم صربيا برباعية
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أكرم المنتخب الروسي لكرة القدم وفادة ضيفه الصربي برباعية نظيفة في مباراة ودية جمعتهما يوم الخميس على ملعب "دينامو" في العاصمة موسكو.

وسجل رباعية المنتخب الروسي كل من أنطون ميرانتشوك من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ومكسيم أوسيبينكو (32)، وأليكسي ميرانتشوك (55)، وإيفان سيرغييف (90).

ولعب المنتخب الصربي معظم فترات المباراة منقوص العدد بعد طرد مدافعه ميلان جاجيتش بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 20.

ويخوض المنتخب الروسي مباراة ودية أخرى الاثنين المقبل حيث يواجه باراغواي في موسكو أيضا.

المصدر:sportbox

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