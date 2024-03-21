تصفيات الملحق لكأس أوروبا 2024.. جورجيا تتخطى لوكسمبورغ وتبلغ نهائي المسار الثالث

بلغت جورجيا، الطامحة إلى التأهل لأول بطولة كبرى في تاريخها، نهائي المسار الثالث من الملحق المؤهل إلى كأس أوروبا المقررة هذا الصيف في ألمانيا، وذلك بفوزها على ضيفتها لوكسمبورغ 2-0.

وحلت جورجيا التي لعبت في غياب نجمها خفيتشا كفارتسخيليا للإيقاف، رابعة في المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 لكنها حصلت على فرصة أخرى للتأهل من بوابة دوري الأمم الأوروبية، على غرار لوكسمبورغ التي حلت ثالثة في مجموعتها العاشرة في التصفيات.

وبعدما أنهت جورجيا الشوط الأول متقدمة بهدف سجله بودو زيفزيفادزه في الدقيقة 40 بتمريرة من ليفان شينغيليا، وجد المنتخب الذي يدربه الفرنسي ويلي سانيول نفسه على المسافة ذاتها من منتخب لوكسمبورغ الذي أدرك التعادل في الدقيقة 53 بتسديدة رائعة لجيرسون رودريغيس ارتدت من القائم الأيسر إلى الشباك.

ولكن حكم الفيديو المساعد "الفار" تدخل ليس بسبب مخالفة في الهدف بل بسبب حادثة حصلت قبله على مشارف منطقة جزاء لوكسمبورغ، معتبرا أن ماكسيم شانو يستحق الطرد بسبب خطأ ارتكبه على جورج ميكاوتادزه.

وبذلك، ألغى الحكم هدف رودريغيس لكنه لم يلغ الإنذار الذي تلقاه الأخير بسبب المبالغة في احتفاله.

وبعد دقائق معدودة، وجه زيفزيفادزه الضربة القاضية لآمال لوكسمبورغ في بلوغ النهائيات الكبرى الأولى في تاريخها بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 63، وذلك بعد عرضية من شينغيليا.

Goal: Budu Zivzivadze | 🇬🇪 Georgia 2-0 Luxembourg 🇱🇺 pic.twitter.com/jJy7pIoPhR — FootColic ⚽️ (@FootColic) March 21, 2024

وتنتظر جورجيا الآن ما ستؤول إليه المباراة الثانية في هذا المسار حيث تلتقي لاحقا اليونان بطلة "يورو 2004" مع ضيفتها كازاخستان، على أن يكون النهائي لتحديد المتأهل في تبليسي الثلاثاء المقبل.

ويتأهل الفائز من هذا المسار للعب في نهائيات كأس أوروبا 2024 في المجموعة السادسة بجانب البرتغال بطلة 2016 وتركيا والتشيك.

ويتنافس 12 منتخبا في الملحق المكون من ثلاثة مسارات، كل منها يضم أربعة منتخبات، حيث يقام نصف النهائي اليوم الخميس قبل أن يتأهل الفائزون إلى النهائي المقرر الثلاثاء من أجل اللحاق بالمنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.

المصدر: وكالات