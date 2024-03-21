تصفيات مونديال 2026.. إيران تكتسح تركمانستان بخماسية

اكتسح المنتخب الإيراني ضيفه تركمانستان بخماسية نظيفة يوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وفرض حسين كنعاني نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين العاشرة و48، فيما سجل سردار أزمون، الهدف الثالث (13،) ومحمد مهيبي الرابع (56)، قبل أن يختم عميد نورافكان المهرجان (90+2).

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ورفع منتخب إيران رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الخامسة متقدما بفارق الأهداف عن أوزبكستان.

في حين تجمد رصيد منتخب تركمانستان عند نقطة واحدة في المركز الرابع الأخير ويتخلف بفارق الأهداف عن منتخب هونغ كونغ الثالث الذي يملك في رصيده نقطة واحدة أيضا.

وتقام الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل، حيث تلعب إيران في ضيافة تركمانستان، وتلتقي أوزبكستان مع ضيفتها هونغ كونغ.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 وإلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

المصدر: RT