بعد الاشتباه في معاناته من مرض وراثي خطير.. برشلونة يكشف نتيجة الفحص الطبي لنجمه كانسيلو

أصدر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بيانا يوم الأربعاء، بشأن الحالة الصحية للظهير الأيمن للفريق، الدولي البرتغالي جواو كانسيلو.

وقال برشلونة في بيانه: "لم يسافر لاعب الفريق الأول جواو كانسيلو إلى مدريد نهاية الأسبوع الماضي للمشاركة في المباراة ضد أتلتيكو مدريد بناء على مشورة طبية".

First team player João Cancelo did not travel to Madrid last weekend for the game with Atlético Madrid on medical advice.



João Cancelo has satisfactorily passed the tests under supervision of the club medical services and will be joining the Portuguese national squad. pic.twitter.com/I9HC0zdg6g — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 20, 2024

وأضاف: "اجتاز جواو كانسيلو الاختبارات التي أجريت تحت إشراف الخدمات الطبية بالنادي بشكل مرض، وسينضم إلى منتخب البرتغال".

وكان أطباء برشلونة اشتبهوا في معاناة كانسيلو من إصابة وراثية في القلب، بسبب تعرض أحد أقاربه لنفس الحالة، لذا تم استبعاده من مباراة أتلتيكو مدريد نهاية الأسبوع الماضي في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ولم يعلن برشلونة عن طبيعة حالة كانسيلو لأنها مسألة شخصية وحساسة، وتتعلق بالسرية الخاصة باللاعب، لا سيما أنها مرتبطة بمرض أحد أفراد عائلته.

المصدر: وكالات