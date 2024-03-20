القضاء الإسباني يفرج عن ألفيش بكفالة ضخمة

وافق القضاء الإسباني يوم الأربعاء على الإفراج المؤقت عن البرازيلي داني ألفيش المحكوم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب، بكفالة قيمتها مليون يورو في انتظار الاستئناف.

وجاء القرار بعد يوم على مطالبة محامية نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، ألفيش بالإفراج عنه بعدما قضى ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير الماضي بعد توقيفه في يناير 2023.

ومنحت محكمة في إسبانيا ألفيش "إفراجا مؤقتا" مقابل "كفالة قيمتها مليون يورو"، كما تم إلزامه بتسليم جوازي سفره البرازيلي والإسباني والبقاء في إسبانيا، حيث عليه أن يحضر إلى المحكمة "أسبوعيا" .

وعارض فريق الادعاء القرار، عازيا ذلك إلى أن خطر هروب ألفيش كبير.

وحكم على ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجا بالألقاب في كرة القدم، في 22 فبراير الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وقالت المدعية التي أدلت بشهادتها خلف ستار لحماية هويتها، إن ألفيش أجبرها بعنف على ممارسة الجنس في الحمام الخاص بالملهى الليلي على الرغم من توسلها إليه للسماح لها بالرحيل، مما تسبب لها بـ"الألم والرعب"، حسب ما نقل عنها المدعون العامون.

في المقابل، قال فريق الدفاع إن الضحية "التصقت" باللاعب خلال رقصهما في الملهى الليلي، مشيرا إلى وجود "انجذاب جنسي" بينهما.

ولكن المحكمة قالت في قرارها المؤلف من 61 صفحة إن ذلك لا يعني "أنها (الضحية) وافقت على أي شيء من الممكن أن يكون قد حدث لاحقا".

المصدر: وكالات