بعد نحو شهر على صدور حكم بسجنه.. ألفيش يتقدم بطلب لمحكمة في برشلونة

طلب اللاعب البرازيلي السابق داني ألفيش المحكوم عليه الشهر الماضي بالسجن أربع سنوات ونصف بتهمة الاغتصاب الإفراج المؤقت عنه في محكمة برشلونة الثلاثاء ريثما يصدر قرار الاستئناف.

وخلال جلسة مغلقة وجيزة، أعرب فريق الادعاء عن اعتراضه على هذا الطلب، عازيا السبب إلى أن خطر هروب ألفيش كبير.

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وبدورها، قالت محامية ألفيش، إينيس غوارديولا، إن موكلها المحتجز منذ يناير 2023، قضى بالفعل ربع العقوبة الصادرة بحقه في فبراير الماضي، وأكدت أنه لن يحاول الفرار، حسبما أوضحت مصادر قضائية.

كما اقترح فريق الدفاع إيداع مبلغ 50 ألف يورو أو حتى سحب جواز سفر اللاعب، بحسب المصادر ذاتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن ألفيش (40 عاما) الذي ظهر عبر تقنية الفيديو من سجنه في برشلونة حيث يحتجز، أكد للقضاة أنه لن يهرب إذا حصل على هذا الإفراج، وأضاف أنه يؤمن بالعدالة.

ويمكن أن ينشر قرار القضاة بشكل سريع نسبيا.

من ناحية أخرى، فإن الطعون المقدمة من قبل الادعاء وألفيش بشأن الحكم نفسه سيتم إصدارها لاحقا ومن خلال محكمة أخرى.

وحكم على ألفيش في 22 فبراير الماضي بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، فضلا عن دفع 150 ألف يورو لضحيته، بتهمة اغتصاب شابة في ديسمبر 2022 في ملهى ليلي في برشلونة.

وفرضت المحكمة على ألفيش الرقابة لخمس سنوات بعد الإفراج عنه ومنعه من الاقتراب من الضحية لمدة تسع سنوات ونصف.

وكان الادعاء قد طالب بعقوبة السجن لمدة تسع سنوات للفائز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة ثلاث مرات تليها 10 سنوات من المراقبة.

المصدر: أ ف ب