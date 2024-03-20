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هل تواجه مصر إسرائيل في فرنسا؟

الرياضة

هل تواجه مصر إسرائيل في فرنسا؟
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إمكانية لعب المنتخب الإسرائيلي للشباب أمام مصر أو العراق في بطولة كرة القدم الأولمبية التي ستقام في باريس الصيف المقبل.

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وقالت القناة الساعة بالتلفزيون الإسرائيلي إنه للمرة الثالثة في تاريخه، سيلعب المنتخب الإسرائيلي في بطولة كرة القدم الأولمبية، متسائلة هل سيقابل المنتخب العبري مصر والعراق هناك؟.

وأضافت أن فريق كرة القدم الإسرائيلي الشاب سيعرف اليوم الأربعاء، من سيلتقي في بطولة كرة القدم الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف.

وكان قد تم وضع إسرائيل في المستوى D من البطولة المرموقة التي ستسحب قرعة البطولة مساء اليوم، حيث لن تتمكن من مواجهة خصم أوروبي في دور المجموعات.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الفرق التي من الممكن أن تقع في مواجهة الفريق الإسرائيلي ليسوا سوى الفريق المجاور مصر والفريق العراقي.

لفتت القناة إلى أن ماليزيا رفضت عدة مرات استضافة إسرائيل في أي بطولة عالمية وكذلك المنتخب الإندونيسي، يرفض اللعب أمام نظيره الإسرائيلي.

ويشارك في البطولة الأولمبية التي ستقام في الفترة ما بين 24 يوليو و9 أغسطس 2024 ، 16 فريقا، وسيتم تقسيمهم إلى أربعة أدوار، على أن يتأهل الفريقان الحاصلان على المركز الأول في كل منزل إلى الدور ربع النهائي.

وفي كل الأحوال، سيتم تتويج بطل جديد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك بعد عدم تأهل آخر بطل فاز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو، وهو المنتخب البرازيلي.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية

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