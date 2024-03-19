ريال مدريد يعلن عن تعرض حارسه كورتوا لانتكاسة جديدة بعد عودته للتدريبات

تعرض حارس مرمى ريال مدريد، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، لإصابة خطيرة أخرى في الركبة، بينما كان على وشك العودة من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وقال ريال مدريد في بيان، إن كورتوا أصيب بتمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليمنى خلال التدريبات يوم الثلاثاء.

ولم يلعب الحارس البلجيكي منذ تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في أغسطس الماضي، وعاد مؤخرا إلى التدريبات بعد تعافيه من الجراحة قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة اليوم.

ولم يحدد ريال مدريد جدولا زمنيا للمدة التي سيغيب فيها كورتوا هذه المرة، مكتفيا بالقول إنه "ستتم مراقبة الإصابة".

المصدر: أ ب