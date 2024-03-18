أتشيربي يغادر معسكر منتخب إيطاليا على خلفية اتهامه بالعنصرية

غادر مدافع "إنتر" فرانتشيسكو أتشيربي معسكر منتخب إيطاليا قبيل خوضه مباراتين وديتين في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية اتهامه بتوجيه إساءة عنصرية لمدافع نابولي جوان جيزوس.

وقال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان يوم الاثنين، إن مدافع "إنتر" أتشيربي قدم "روايته للأحداث" لزملائه في المنتخب الإيطالي والمدرب لوتشانو سباليتي "بشأن الاتهام العنصري المزعوم".

وتابع أن أتشيربي قال إنه "ليس لديه أي نية للتشهير أو للتشويه أو للعنصرية" ولكن سيتم استبعاده من تشكيلة منتخب إيطاليا المكونة من 28 لاعبا التي تم استدعاؤها لخوض وديتي فنزويلا والإكوادور خلال التوقف الدولي للشهر الحالي.

وسيحل مدافع نادي روما، جانلوكا مانشيني محل من أتشيربي الذي من المقرر أن يتم استجوابه من قبل السلطات التأديبية في الاتحاد الإيطالي بعد ادعاء مدافع نادي نابولي، البرازيلي جوان جيزوس أنه كان ضحية إهانة عنصرية خلال تعادل "إنتر" المتصدر مع نابولي حامل اللقب 1-1 أمس الأحد.

وشوهد جيزوس وهو يحتج أمام الحكم فيديريكو لا بينا، مشيرا إلى شارة "إبعاد العنصرية" الموجودة على قميصه، وقال على ما يبدو إن "(أتشيربي) نعتني بالزنجي".

وبعد المباراة، قلل جيزوس الذي سجل هدف التعادل المتأخر لنابولي، من أهمية الحادث بقوله إن أتشيربي "تجاوز الحدود" من دون أن يشرح كيف أهانه قلب الدفاع.

ومن جانبه، قال إنتر في بيان مقتضب إن الإدارة "ستقابل أتشيربي في أسرع وقت ممكن لمعرفة تفاصيل ما حدث".

ويواجه أتشيربي خطر الإيقاف لعشر مباريات على الأقل إذا ثبتت إدانته بالإساءة العنصرية بحق جيزوس، ويمكن للسلطات أن تطلب حظرا أطول إذا رأت ذلك مناسبا.

ومن شأن الحكم بالإدانة أن ينهي موسم أتشيربي مع إنتر الذي يتجه للفوز بلقب الدوري للمرة العشرين في تاريخه.

المصدر: وكالات