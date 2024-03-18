اعتماد بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الاثنين، إدراج بطولة "كأس عاصمة مصر" ضمن سلسلة "الفيفا" للبطولات الودية التجريبية.

وتقام البطولة في القاهرة خلال الفترة بين 22 إلى 26 مارس الجاري، بمشاركة منتخبات مصر وكرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

وقال "الفيفا" في بيان: "بموجب قرار اتخذه مجلس الفيفا في ديسمبر 2022، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للعبة، ستكون سلسلة الفيفا عبارة عن مباريات ودية تخوضها منتخبات من اتحادات قارية مختلفة، عادة ما لا تكون الفرصة متاحة أمامها لمواجهة بعضها البعض".

Welcoming the fifth host of the FIFA Series: Egypt! 🇪🇬



This year’s pilot edition has been expanded to an additional four teams, with Croatia, Egypt, Tunisia and New Zealand to compete in Cairo from 22-26 March.



Find out more: — FIFA (@FIFAcom) March 18, 2024

وأوضح "الفيفا"، أن السلسلة التجريبية خلال عام 2024 والتي تتصدرها بطولة عاصمة مصر، ستكون النموذج لاعتماد السلسلة بشكل موسع خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف: "تم توسيع النسخة التجريبية لهذا العام لتشمل أربعة منتخبات إضافية، هي كرواتيا، ومصر، وتونس، ونيوزيلندا، للمنافسة في القاهرة في الفترة 22-26 مارس".

وتابع "الهدف الأساسي من هذه المبادرة الكروية الجديدة، يتمثل في رفع مستوى الاحتكاك الكروي الدولي خارج نطاق المواجهات المحلية المعتادة، وهو ما يساهم في تطور ملموس لكرة القدم حول العالم".

وبانضمام مصر إلى هذه النسخة التجريبية، ستشهد نسخة 2024 من سلسلة الفيفا، مشاركة 24 اتحادا تلعب في 5 وجهات موزعة على 3 قارات، بحيث تكون كافة الاتحادات القارية الستة ممثلة.

وتقام نسخة 2024 من سلسلة الفيفا في دول الجزائر ومصر وأذربيجان وسريلانكا والسعودية.

المصدر: "فيفا"