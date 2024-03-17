ميلان يواصل سلسلة انتصاراته

واصل فريق ميلان سلسلة انتصاراته على حساب مضيفه هيلاس فيرونا، بفوزه عليه (3-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "الروسونيري" كل من المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز، ولاعب خط الوسط الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والمهاجم النيجيري سامويل شوكويزي في الدقائق (44، 50، 80) على الترتيب.

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بينما سجل المهاجم الهولندي تيجاني نوسلين هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 65 من زمن اللقاء.

وحقق نادي ميلان بذلك انتصاره الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو".

بينما تعرض نادي هيلاس فيرونا للهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة، ويتراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT