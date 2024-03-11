شاهد.. "نطحة" تطيح بمدرب!

أعلن نادي ليتشي إقالة مدربه روبيرتو دافيرزا بسبب اعتدائه على أحد لاعبي فريق هيلاس فيرونا (0-1) بعد اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشبت مشاجرة بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، بين لاعب الفريق الفائز، توماس هنري، ولاعب نادي ليتشي، مارين بونغراتشيتش.

وقام مدرب نادي ليتشي، روبرتو دافيرزا، خلال المشاجرة، بنطح اللاعب توماس هنري، تحت أنظار الحكام، مما أدى إلى حصول هذا الثنائي على بطاقة حمراء على إثر هذه الأحداث.

🟡🔴 Serie A side Lecce have decided to sack the manager Roberto d’Aversa after he headbutted Verona striker Thomas Henry yesterday. pic.twitter.com/ipAzOcbYbq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024

ونفى مدرب نادي ليتشي بأنه تعمد ضرب اللاعب توماس هنري برأسه، إذ كتب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي: "لقد أخطأت وأريد الاعتذار، لقد انجرفت وفقدت التركيز، ولكن ليس إلى حد ضرب شخص آخر، وهذا لا يخصني ولا أقبله"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وتابع قائلا: "مرة أخرى، أعتذر لهنري، ولجماهير ليتشي وهيلاس فيرونا والجماهير الإيطالية، وللحكام".

ورغم اعتذاره، إلا أن نادي ليتشي قرر إقالة مدربه روبرتو دافيرزا، في بيان رسمي، جاء فيه: "بعد الاحداث التي وقعت بعد نهاية مباراة ليتشي وهيلاس فيرونا، يعلن النادي إعفاء روبرتو دافيرزا من مهامه. شكرا للمدرب وطاقمه على العمل الذي قاموا به".

🟡🔴 Dopo i fatti avvenuti al termine della gara Lecce - Verona, l’U.S. Lecce comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore D’Aversa.



Al mister ed al suo staff va il ringraziamento per il lavoro svolto. pic.twitter.com/es0V3cLV1x — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) March 11, 2024

يذكر أن نادي ليتشي تراجع إلى المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، برصيد 25 نقطة.

في المقابل صعد نادي هيلاس فيرونا إلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات