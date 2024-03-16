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قائد منتخب قطر يقرر الاعتزال دوليا (فيديو)

الرياضة

قائد منتخب قطر يقرر الاعتزال دوليا (فيديو)
AFP /Giuseppe CACACE
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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتزال قائد "العنابي"، حسين الهيدوس، اللعب دوليًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وتوجه الاتحاد القطري، في بيان، بالشكر والتقدير إلى حسين الهيدوس بعد مسيرة كبيرة مع المنتخبات الوطنية على مدار 16 عاما.

وانضم الهيدوس (33 عاما) لصفوف المنتخب القطري في عام 2008، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد المحلي.

كما حصل على لقب أفضل لاعب عام 2015 ضمن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد القطري سنويا.

ودافع حسين الهيدوس عن ألوان "العنابي"، في 183 مباراة دولية، خلال مشواره معه، سجل خلالها 41 هدفا،

وشارك الهيدوس في نهائيات مونديال قطر 2022، و4 بطولات لكأس آسيا أعوام 2011 و2015 و2019 و2023.

وعلى صعيد الإنجازات، حصد الهيدوس كأس الخليج 2014، وكأس آسيا نسختي 2019 و2023.

المصدر: "@QFA" 

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