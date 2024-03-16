قائد منتخب قطر يقرر الاعتزال دوليا (فيديو)

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم السبت، اعتزال قائد "العنابي"، حسين الهيدوس، اللعب دوليًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وتوجه الاتحاد القطري، في بيان، بالشكر والتقدير إلى حسين الهيدوس بعد مسيرة كبيرة مع المنتخبات الوطنية على مدار 16 عاما.

شكر وامتنان لقائد كتيبة #العنابي حسن الهيدوس 🇶🇦🙏. pic.twitter.com/aYSTgUPBTT — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

وانضم الهيدوس (33 عاما) لصفوف المنتخب القطري في عام 2008، وحصل وقتها على جائزة أفضل لاعب واعد من الاتحاد المحلي.

الـتـاريـخـي " بو فهد " 🇶🇦♥️ pic.twitter.com/294WB9pw6h — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

كما حصل على لقب أفضل لاعب عام 2015 ضمن جوائز الأفضل التي يقدمها الاتحاد القطري سنويا.

ودافع حسين الهيدوس عن ألوان "العنابي"، في 183 مباراة دولية، خلال مشواره معه، سجل خلالها 41 هدفا،

تعجز الكلمات عن شكرك طيلة السنوات الماضية، القائد داخل وخارج الملعب " حسن الهيدوس ".



دائـمـًا فـي قـلـوبـنـا ❤️. pic.twitter.com/B6RorEJkao — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

وشارك الهيدوس في نهائيات مونديال قطر 2022، و4 بطولات لكأس آسيا أعوام 2011 و2015 و2019 و2023.

عن الإنجازات المُشرفة .. عن القائد المتواجد في جميع الظروف .. عن التحديات وصعوبتها .. عن الشغف والإصرار والنجاح .



حسن الهيدوس نودعه اليوم دولياً ولكن باقي دائماً في قلوبنا واذهاننا ❤️. pic.twitter.com/xsPEXIlY6s — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

وعلى صعيد الإنجازات، حصد الهيدوس كأس الخليج 2014، وكأس آسيا نسختي 2019 و2023.

المصدر: "@QFA"