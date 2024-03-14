شاهد.. محمد صلاح مع ابنتيه مكة وكيان في عمل ترويجي

كشف النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، عن فيديو ترويجي لإحدى الحملات الإعلانية التي يشارك فيها خلال شهر رمضان الحالي.

واعتاد محمد صلاح في السنوات الأخيرة على الظهور في حملات إعلانية خاصة خلال شهر رمضان.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على منصة "غكس" مقطع فيديو خاص بإحدى شركات التسويق العقاري، في رمضان 2024، وظهر فيه مع ابنتيه مكة وكيان.

وحاول الإعلان من خلال الأداء الصوتي الذي قامت بها الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس توجيه رسائل مجتمعية بأن يحاول كل فرد بذل الجهد من أجل إسعاد من حوله، خاصة الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم وعن فرحتهم.

وأوضح أن رسم البسمة على شفاه الآخرين يجعل الشخص يشعر بقيمة ما يفعله، ويهون أي تعب تعرض له في سبيل ذلك الأمر.

واستعرض الإعلان بعض اللحظات المؤثرة والمهمة في مسيرة محمد صلاح، خاصة تلك اللحظة التي قاد فيها منتخب مصر للتأهل لكأس العالم 2018 عبر تسجيل ركلة جزاء حاسمة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية.

وأكد أن الخطوات التي يقوم فيها الإنسان ببذل مزيد من الجهد من أجل الوصول للنهايات السعيدة تكون لذتها وسعادتها أكثر من المشوار ذاته.

يذكر أن محمد صلاح شارك في 30 مباراة مع ليفربول خلال الموسم الحالي في كل البطولات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 10 أهداف.

المصدر: "@MoSalah"