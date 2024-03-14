لعنة الإصابة تلاحق ميسي

أكد الأرجنتيني جيراردو تاتا مارتينو، المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، أن مواطنه النجم ليونيل ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن.

وأحرز ميسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول لمباراة الإياب أمام ضيفه ناشفيل (3-1) التي جمعتهما أمس الأربعاء، ضمن دور الـ16 من بطولة الكونكاكاف، قبل أن يغادر "البرغوث" الملعب في الدقيقة 49 ليحل محله الفنلندي روبرت تايلور صاحب الهدف الثالث بعد تمريرة من زميله الأوروغوياني لويس سواريز الذي افتتح التسجيل بعد مرور 8 دقائق فقط من البداية.

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وقال مارتينو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ميسي يعاني من حمل عضلي زائد في الفخذ الأيمن. لم تكن هناك حاجة للمخاطرة. حاولنا رؤية ما إذا كان سيتمكن من التحمل لفترة أطول ولكنه كان يشعر بالألم ولذا فضلنا أن يخرج من الملعب".

وأشار المدرب الأرجنتيني، إلى أنه لا يعرف مدى خطورة إصابة ميسي ولكنه يعتقد أنه سيغيب عن مباراة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) أمام فريق دي سي يونايتد، يوم السبت المقبل.

المصدر: وسائل إعلام