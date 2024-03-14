بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي إلى ربع نهائي الكونكاكاف

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي للفوز ضد ناشفيل 3-1 في مباراة الإياب ضمن لقاءات دور الـ16 من بطولة الكونكاكاف، وبذلك تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على ملعب "جويديس بارك" معقل ناشفيل الأمريكي.

وعاد ميسي للمشاركة مع إنتر ميامي بشكل أساسي مرة أخرى بجوار زميله لويس سواريز بعد تعافيه من الإصابة بشكل نهائي.

وأثبت النجم الأرجنتيني علو كعبه سريعا، حيث أنه صنع الهدف الأول لسواريز بعد مرور 8 قائق فقط من بداية المباراة.

SUÁREZ EARLY GOAL FOR INTER MIAMI! 👏 pic.twitter.com/JXVzYoF8c2 — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 14, 2024

قبل أن يوقع ميسي على الهدف الثاني عند الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول بصناعة من زميله دييغو غوميز.

لكن ميسي لم يستطع الاستمرار طويلا بخروجه من أرض الملعب بسب الإصابة مرة أخرى عقب مرور 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني.

Luis Suarez drops a dime to Robert Taylor. 👌@InterMiamiCF leads 5-2 on aggregate. #ConcaChampionspic.twitter.com/dQGhs3mxr8 — Major League Soccer (@MLS) March 14, 2024

قبل أن يسجل روبيرت تايلور الهدف الثالث والقضاء على آمال ناشفيل في العودة في الدقيقة 63 بصناعة من النجم الأوروغوياني سواريز.

Nashville takes one back in stoppage time. 🟡 pic.twitter.com/LDCe8hYzmY — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 14, 2024

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وجاء هدف تقليص الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني عن طريق سام سوريدج.

وبهذا الفوز، حجز إنتر ميامي مقعده في ربع نهائي بطولة الكونكاكاف لينتظر الفائز من مواجهة مونتيري ضد سينسيناتي لمواجهته في دور الثمانية.

المصدر: RT