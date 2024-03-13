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زينيت بطرسبورغ يبلغ المربع الذهبي لكأس روسيا (فيديو)

الرياضة

زينيت بطرسبورغ يبلغ المربع الذهبي لكأس روسيا (فيديو)
Sputnik /Алексей Даничев
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صعد فريق زينيت بطرسبورغ إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه دينامو موسكو (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.

ويدين فريق العاصمة الشمالية بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكولومبي ماتيو كاسيرا، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (13، و21) من زمن الشوط الأول للمباراة.

وعوض فريق زينيت بطرسبورغ بذلك خسارته أمام دينامو موسكو (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم 29 نوفمبر 2023، في العاصمة موسكو.

المصدر: RT 

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