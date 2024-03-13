زينيت بطرسبورغ يبلغ المربع الذهبي لكأس روسيا (فيديو)
Sputnik /Алексей Даничев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x5n3
صعد فريق زينيت بطرسبورغ إلى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس روسيا لكرة القدم، إثر تغلبه على ضيفه دينامو موسكو (2-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء.
ويدين فريق العاصمة الشمالية بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكولومبي ماتيو كاسيرا، الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (13، و21) من زمن الشوط الأول للمباراة.
Наш состав! #ЗенитДинамоpic.twitter.com/ACu0AwaImD— ФК «Зенит» (@zenit_spb) March 13, 2024
وعوض فريق زينيت بطرسبورغ بذلك خسارته أمام دينامو موسكو (0-1) في لقاء الذهاب الذي جمعهما يوم 29 نوفمبر 2023، في العاصمة موسكو.
المصدر: RT