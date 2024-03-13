كلوب: لن أتراجع عن قراري مهما فعلتم!

أكد الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم، أن عودة مايكل إدواردز لمنصب المدير التنفيذي "للريدز"، لن تجعله يتراجع عن قراره بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وسئل كلوب عما إذا كان إدواردز قد طالبه بالتراجع عن الاستقالة في نهاية الموسم، فأجاب "لا، لأنه ليس غبيا، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لشخص يشغل منصبه".

وأضاف المدرب الألماني في تصريح أوردته وكالة الأنباء البريطانية "بي إي ميديا": "هذا الأمر لم يكن موضوعا للنقاش بيننا، هل بإمكانكم تخيل أنني غيرت رأيي؟ هل تستطيعون؟ بالطبع لا".

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وتابع كلوب: "سيكون الأمر حينها عندما أعلنت أنني لن أنتقل إلى ناد آخر في إنجلترا، ثم تجدونني في العام المقبل أوقع عقدا مع أحد جيراننا أو أي فريق إنجليزي يبحث عن مدرب".

وشدد المدرب الألماني: "لا أقول شيئا دون أن أفكر فيه، وهذا يؤكد تقديري الكامل لقيمة هذا النادي العريق، بالنسبة لي ليفربول أفضل ناد في العالم، ولكنني سأغادر في كل الأحوال".

وأردف "أتمنى أن يواصل النادي العمل بأفضل طريقة ممكنة، وأنا أثق في ذلك إذا تأسس نظام قوي مع أشخاص على قدر كبير من المسؤولية، وإدواردز هو الخيار الأفضل".

واختتم يورغن كلوب تصريحاته في هذا الشأن بالقول: "بصراحة، أعتقد أنه الخيار الأفضل، والمناقشات بيننا كانت رائعة".

المصدر: وسائل إعلام