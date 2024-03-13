مدرب ليفربول يتخذ قراره بشأن محمد صلاح

كشفت شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، عن موقف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، من الدفع بنجمه المصري محمد صلاح في مواجهة سبارتا براغ التشيكي.

ويستضيف فريق ليفربول منافسه سبارتا براغ، مساء غد الخميس، على ملعب "انفيلد"، وذلك في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، علما أن لقاء الذهاب قد انتهى بفوز "الريدز" بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو"، فإن كلوب يدرس إراحة العديد من النجوم الكبار، خاصة في ضوء نتيجة مباراة الذهاب الكبيرة، وشبه ضمان التأهل.

وأضافت الصحيفة، أن كلوب يدرس عدم البدء بالعديد من اللاعبين الكبار وفي مقدمتهم محمد صلاح، استعدادا لمباراة مانشستر يونايتد في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد المقبل.

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وقد يشهد تشكيل فريق ليفربول في مباراته ضد سبارتا براغ، ظهور الحارس الثالث أدريان لأول مرة هذا الموسم، ومن أمامه جاريل كوانساه وجو غوميز ووكونور برادلي وكوستاس تسيميكاس.

وفي خط الوسط، قد يتم الدفع بجيمس ماكونيل وبوبي كلارك وهيرفي إليوت.

وأشار التقرير، إلى أن محمد صلاح لم يشارك أساسيا سوى في مباراة واحدة منذ بداية عام 2024، بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر في نهائيات كأس أمم إفريقيا، مع مباراتين كبديل أمام برينتفورد ومانشستر سيتي.

ويخشى كلوب من تفاقم إصابة صلاح في هذه الفترة الحساسة من الموسم، وبالتالي يرغب في إراحته أمام سبارتا براغ، خاصة بعدما طلب ليفربول من منتخب مصر عدم استدعاء اللاعب لمعسكر شهر مارس الجاري.

المصدر: وسائل إعلام