تقارير: السعودية تبدأ مفاوضاتها للاستحواذ على ناد فرنسي

أكدت إذاعة "مونتي كارلو" أن السعودية بدأت تحركاتها في الوقت الحالي من أجل الاستحواذ على نادي موناكو الفرنسي.

وتم عرض نادي موناكو للبيع منذ عدة أسابيع من قبل ملاكه الروس الذي يمتلكون نسبة 65% من أسهم النادي.

ووفقا لإذاعة الفرنسية، فإن السعودية بدأت مفاوضاتها مع ملاك النادي الفرنسي من أجل الاستحواذ على أسهم الفريق في الفترة المقبلة.

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وقالت الإذاعة إن المفاوضات بدأت بالفعل منذ أيام بين الطرفين بعدما قام الجانب السعودي بالاستثمار في بعض العقارات المملوكة للعائلة المالكة في الإمارة الفرنسية موناكو.

وهو ما قرب وجهات النظر بين الطرفين بشأن إمكانية حصول السعودية عن أسهم قد تزيد عن 65 % من قيمة نادي موناكو بعد عرضه للبيع، حسبما أفادت الإذاعة الفرنسية.

كما أكدت الإذاعة في نفس الوقت أن السعودية أنهت اهتمامها بشراء نادي مارسيليا في الوقت الحالي بعد الدخول في مفاوضات للاستحواذ على نادي موناكو.

ويحتل نادي موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 45 نقطة جمعها نادي الإمارة من خوض 25 مباراة، خلف بريست صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة وباريس سان جيرمان المتصدر برصيد 56 نقطة.

المصدر: "وسائل إعلام"