جوشوا يسقط نغانو بالضربة القاضية في الجولة الثانية (فيديو)
توج الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا بطلا لنزال "Knockout Chaos" بفوزه على منافسه الكاميروني فرانسيس نغانو بالضربة القاضية ليلة السبت في حلبة "المملكة" بالعاصمة السعودية الرياض.
وأسقط جوشوا، بطل العالم سابقا في الوزن الثقيل للملاكمة، منافسه نغانو بالضربة القاضية في الجولة الثانية.
Big Fella Sleeping On The Job #AnthonyJoshua#HahDavis 😂 pic.twitter.com/UY5OK5S1YE— CARLOS HAHA DAVIS (@HaHaDavis) March 9, 2024
The moment that @anthonyjoshua DESTROYED Francis Ngannou 🤯#JoshuaNgannou | #KnockoutChaos | #RiyadhSeasonpic.twitter.com/ONl1rlhSlo— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 9, 2024
ونغانو هو بطل سابق للوزن الثقيل في الفنون القتالية المختلطة.
وكان المقاتل الكاميروني قد أبهر العالم عندما خاض نزاله الأول في الملاكمة في أكتوبر الماضي ضد العملاق تايسون فيوري، حامل لقب وزن الثقيل من مجلس الملاكمة العالمي، ولكنه خسر حينها بصعوبة بقرار منقسم من الحكام.
المصدر:DAZN Boxing