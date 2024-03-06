بعد ارتباطه بمنتخب الجزائر.. لاعب ميلان ياسين عدلي يعلن عن المنتخب الذي سيمثله

حسم لاعب خط وسط نادي ميلان، ياسين عدلي مستقبله الدولي باختياره اللعب لفرنسا حيث نشأ وترعرع، بدلا من الجزائر موطن والديه وأجداده.

وأعلن عدلي (23 عاما) عن قراره في مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء عشية مواجهة فريقه ميلان ضد سلافيا براغ في ذهاب الدور الـ16 للدوري الأوروبي.

وأكد عدلي "كلاعب، أريد اللعب على أعلى مستوى، اللعب مع فرنسا هو هدفي بالطبع. سأشرح لاحقا السبب، لكن هذا ليس الوقت المناسب".

وسبق لعدلي المولود في فرنسا لأبوين جزائريين، أن مثل فرنسا في المنتخبات السنية إلى غاية منتخب تحت 20 عاما، لكن تقارير صحفية ربطته في الآونة الأخيرة بإمكانية تمثيل منتخب بلده الأصلي الجزائر، قبل أن يختار اليوم تمثيل فرنسا.

ويهدف لاعب خط وسط بوردو السابق إلى ارتداء قميص منتخب فرنسا حتى لو كانت المنافسة هناك أكثر وأقوى مما عليها في المنتخب الجزائري.

وسار عدلي على خطى نبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني حاليا، الذي كان قريبا جدا في عام 2015 من تمثيل المنتخب الجزائري، لكنه غير قراره بشكل مفاجئ واختار اللعب للمنتخب الفرنسي، الذي شارك معه في كأس العالم 2018 وتوج معه باللقب.

المصدر:rmcsport