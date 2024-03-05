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بعد الخطأ الكارثي.. إيقاف حكم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا

الرياضة

بعد الخطأ الكارثي.. إيقاف حكم مواجهة ريال مدريد وفالنسيا
AP
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تقترب لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم من إيقاف جيل مانزانو حكم مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، التي جمعت الفريقين ضمن منافسات مسابقة الليغا.

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، جدلا تحكيميا واسعا بعدما أطلق الحكم صافرته والكرة في طريقها لشباك فالنسيا.

وحسب ما ذكره موقع Archivo VAR ، المختص بتحليل حالات التحكيم فإن اللجنة الفنية للحكام أبلغت الحكم جيل مانزانو أنها قررت استبعاده بعد الذي ارتكبه في المباراة الأخيرة بين فالنسيا وريال مدريد.

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وأكد الموقع، على أن جيل مانزانو يدرك بشكل تام، الخطأ الذي ارتكبه ويتحمل عواقب سوء إدارته لنهاية المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكشف الموقع إن كل ما يتم انتظاره الآن، هو تحديد الفترة التي سيتم فيها إيقاف جيل مانزانو عن إدارة المباريات تحكيميا، كعقوبة على خطأه في لقاء ريال مدريد وفالنسيا.

وسبق أن قرر نادي ريال مدريد تقديم شكوى ضد حكام مباراته أمام فالنسيا، على خلفية الخطأ الفادح الذي صدر منه خلال اللقاء، وطالبوا فيها بتجميد جيل مانزانو على خلفية هذا الخطأ.

وعلى خلفية قرار الحكم المثير للجدل بإنهاء اللقاء، قبل استكمال اللعبة والتي جاء منها هدفا لصالح ريال مدريد، خسر الميرنغي نقطتين هامتين في سباق الصراع على تحقيق لقب الليغا.

المصدر: 365scores

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