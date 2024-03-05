بالفيديو.. رونالدو يتوعد جماهير العين بإشارة مفاجئة

توعد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، جماهير العين بإشارة مفاجئة عقب مباراة الفريقين أمس الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشارك رونالدو في خسارة النصر خارج الديار أمام العين 0-1، وهو ما سيشعل معركة الإياب بين الطرفين مساء الاثنين المقبل في السعودية.

وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو أثناء خروج رونالدو من ملعب المباراة متجها نحو غرف تبديل الملابس، حيث توعد جماهير العين بالعودة في الإياب.

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كريستيانو رونالدو لـجماهير الـعين :



موعدنا في الإياب في الأول بارك 🔥🟡



pic.twitter.com/eMpticBLz9 — يعقوب (@X99i3) March 5, 2024

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وظهر رونالدو في الفيديو مبتسما، وأشار إلى مباراة الإياب ليعلن التحدي خلال المواجهة المقبلة بملعب "الأول بارك".

وسبق أن نجح رونالدو في قيادة الأندية التي لعب لها والمنتخب البرتغالي نحو العودة في النتيجة خلال الأدوار الإقصائية.

يذكر أن رونالدو سجل 34 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في 36 مباراة خاضها هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية.

المصدر: "وسائل إعلام"