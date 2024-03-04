رحيمي يقود "العين" الإماراتي للفوز على "النصر" السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي لتحقيق فوز مهم على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد يوم الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل رحيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بعدما انفرد بحارس النصر ليراوغه ببراعة ويضع الكرة في الشباك بكل هدوء.

هدف العين الاول عن طريق اللاعب سيفان رحيمي.#العين_النصرpic.twitter.com/3FSdvcD0nP — مشعاب (@mmsh20007) March 4, 2024

وأكمل نادي النصر الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الإسباني إيميريك لابورت في الدقيقة 90.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الاثنين المقبل في مباراة الإياب على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

المصدر: RT