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رحيمي يقود "العين" الإماراتي للفوز على "النصر" السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الرياضة

رحيمي يقود
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قاد المهاجم المغربي سفيان رحيمي فريقه العين الإماراتي لتحقيق فوز مهم على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد يوم الاثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل رحيمي الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 44 بعدما انفرد بحارس النصر ليراوغه ببراعة ويضع الكرة في الشباك بكل هدوء.

وأكمل نادي النصر الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الإسباني إيميريك لابورت في الدقيقة 90.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا الاثنين المقبل في مباراة الإياب على ملعب "الأول بارك" في الرياض.

المصدر: RT

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