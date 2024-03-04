شاهد.. تسديدة من منتصف الملعب كادت أن تأتي بالتقدم لبرشلونة

شهدت مواجهة برشلونة أمام نظيره أتلتيك بيلباو لقطة كادت أن تحقق للفريق الكتالوني التقدم في المواجهة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

اللقطة جاءت في الدقيقة الـ31 من عمر المباراة على ملعب "سان ماميس"، عندما تقدم حارس الفريق الباسكي لإنقاذ إنفراد فترك مرماه خاليا.

الكرة التي أبعدها الحارس أوناي سيمون وجدها جواو كانسيلو في قدمه بعد منتصف الملعب بقليل، فحاول تسديدها بشكل مباشر في المرمى.

عاد الحارس سريعا، لكن بسبب قلة التنسيق بينه وبين مدافع أتلتيك بيلباو كادت الكرة أن تسكن في الشباك.

Joao Cancelo was very close to scoring but it’s cleared by Yeray Alvarez 🧱🇪🇸 pic.twitter.com/iydruR026A — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) March 3, 2024

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وساد التعادل السلبي بين برشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو، ولم يتمكن أحد من الفريقين الكاتالوني والباسكي من هز شباك الآخر على مدار شوطي اللقاء.

واكتفى برشلونة بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، ليرفع رصيده إلى 58 نقطة، في المركز الثالث على جدول ترتيب الدوري "لا ليغا"، واخفق بذلك في تقليص الفارق بينه وبين المتصدر ريال مدريد (66 نقطة).

المصدر: "وسائل إعلام"