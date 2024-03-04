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رسالة غاضبة من جماهير باريس سان جيرمان لمبابي (صورة)

الرياضة

رسالة غاضبة من جماهير باريس سان جيرمان لمبابي (صورة)
AFP
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كشفت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان عن لافتة جديدة عبروا من خلالها عن إحباطهم من كيليان مبابي نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي نهاية عقده.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أخيرا، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وتم استبدال مبابي في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو، الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يبتسم ويتحدث على هاتفه الخلوي في نفق غرفة تبديل الملابس، ثم سار وهو يلوح للجماهير قبل أن يجلس في المدرجات مع والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لمتابعة ما تبقى من المباراة.

وكان مبابي عنوانا رئيسا في صحف العالم في الأسبوعين الأخيرين، إذ أشارت الصحف إلى أخبار مسربة تفيد بنقل رغبته إلى الإدارة بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وتردد أيضا أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

وتجمعت مجموعة من جماهير الفريق الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة مكتوبا عليها "مبابي.. احضر يوم 30 يونيو".

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وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

وأوضحت التقارير أنه "فيما يبدو أن فئة من جماهير سان جيرمان قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، بفارق 12 نقطة عن بريست الوصيف من 23 مباراة.

المصدر: "وسائل إعلام" 

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