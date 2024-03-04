رسالة غاضبة من جماهير باريس سان جيرمان لمبابي (صورة)

كشفت مجموعة من مشجعي فريق باريس سان جيرمان عن لافتة جديدة عبروا من خلالها عن إحباطهم من كيليان مبابي نجم الفريق، ورغبتهم في رحيل المهاجم عن النادي نهاية عقده.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، في تقرير لها أخيرا، أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات لويس إنريكي، المدير الفني للفريق، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وتم استبدال مبابي في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو، الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات.

وأظهرت لقطات مصورة مبابي وهو يبتسم ويتحدث على هاتفه الخلوي في نفق غرفة تبديل الملابس، ثم سار وهو يلوح للجماهير قبل أن يجلس في المدرجات مع والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري لمتابعة ما تبقى من المباراة.

Mbappé walking aroung the stadium after he got subbed off. 👀pic.twitter.com/yPggK93gpw — KMZ (@KM10Zone) March 1, 2024

وكان مبابي عنوانا رئيسا في صحف العالم في الأسبوعين الأخيرين، إذ أشارت الصحف إلى أخبار مسربة تفيد بنقل رغبته إلى الإدارة بالرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وتردد أيضا أن مبابي اتفق على التوقيع لمدة 5 أعوام مع نادي ريال مدريد بصفقة انتقال حر.

وتجمعت مجموعة من جماهير الفريق الفرنسي أمام مقر تدريبات الفريق، مساء الأحد، ورفعت لافتة مكتوبا عليها "مبابي.. احضر يوم 30 يونيو".

🤬 A prominent PSG fan group has protested against Kylian Mbappé’s presence at the club in a banner referencing the Frenchman’s contract expiry date:



“KM: Bring on 30/06”



📸 @leblockparisiipic.twitter.com/Rjz7u784R7 — Get French Football News (@GFFN) March 3, 2024

إقرأ المزيد

وتحمل اللافتة التاريخ الذي سيصبح فيه النجم الباريسي لاعبا حرا يمكنه الانتقال إلى ناد آخر.

وأوضحت التقارير أنه "فيما يبدو أن فئة من جماهير سان جيرمان قد نفد صبرها تجاه مبابي، وينتظرون توقيت رحيله لإنهاء هذه اللحظات الدرامية".

ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 55 نقطة من 24 مباراة، بفارق 12 نقطة عن بريست الوصيف من 23 مباراة.

المصدر: "وسائل إعلام"