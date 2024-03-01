الروسي ماليخين يصبح أول بطل للفنون القتالية المختلطة "MMA" في ثلاثة أوزان مختلفة (فيديو)

انتزع الروسي أناتولي ماليخين حزام بطل اتحاد "ONE" للفنون القتالية المختلطة "MMA" للوزن المتوسط من الهولندي رينييه دي ريدر بفوزه عليه في النزال الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في قطر.

وتمكن من الفوز على البطل الهولندي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي جرى في صالة لوسيل الرياضية، وذلك ضمن دورة "ONE 166".

MAKING HISTORY 🏆 Anatoly Malykhin stops Reinier de Ridder to become the first three-division MMA World Champion!#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa@ooredooqatar

Watch the full ONE166: Qatar event replay on

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🇬🇧🇮🇪 Sky Sports… pic.twitter.com/fwWc6RSMOH — ONE Championship (@ONEChampionship) March 1, 2024

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وحقق أناتولي ماليخين، البالغ من العمر 36 عاما، انتصاره الرابع عشر على التوالي خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة، وأصبح أول مقاتل يفوز بلقب بطل اتحاد "ONE" للفنون القتالية المختلطة "MMA" في ثلاثة أوزان مختلفة، المتوسط والخفيف الثقيل والثقيل.

بينما تعرض رينييه دي ريدر (33 عاما) بذلك للهزيمة الثانية خلال مسيرته الاحترافية، بعد 16 انتصارا متتاليا.

المصدر: RT