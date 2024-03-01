 
مباشر

قطر.. مواجهة روسية مغربية تنتهي بالضربة القاضية (فيديو)

الرياضة

قطر.. مواجهة روسية مغربية تنتهي بالضربة القاضية (فيديو)
instagram/zakaria.eljamari
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2xt

فاز الروسي علي سالدويف على منافسه المغربي زكريا الجماري في النزال الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في قطر، لفئة وزن الذبابة، وذلك ضمن دورة "ONE 166" للفنون القتالية المختلطة "MMA". 

وأسقط علي سالدويف خصمه المغربي بالضربة القاضية في الجولة الأولى للنزال الذي جرى في صالة لوسيل الرياضية، وذلك بقواعد رياضة "المواي تاي".

وحقق علي سالدويف (23 عاما) بذلك انتصاره السابع على التوالي، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

في المقابل مني زكريا الجماري (34 عاما) بالهزيمة في أول اختبار له بقواعد "المواي تاي" ضمن فئة وزن الذبابة. 

يذكر أن زكريا الجماري، هو شقيق بطل العالم "للمواي تاي" في مجلس الملاكمة العالمي (WBC) المهدي الجماري، بدأ مسيرته في الفنون القتالية عام 2000، ولكنه انتقل من الملاكمة إلى "المواي تاي" في عام 2005 وحصد عددا من الألقاب والميداليات منذ ذلك الحين، أبرزها بطولة العرب في "الكيك بوكسينغ" مرة وبطولة العرب في "المواي تاي" مرتين.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا