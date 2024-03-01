قطر.. مواجهة روسية مغربية تنتهي بالضربة القاضية (فيديو)

فاز الروسي علي سالدويف على منافسه المغربي زكريا الجماري في النزال الذي جمعهما، اليوم الجمعة، في قطر، لفئة وزن الذبابة، وذلك ضمن دورة "ONE 166" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط علي سالدويف خصمه المغربي بالضربة القاضية في الجولة الأولى للنزال الذي جرى في صالة لوسيل الرياضية، وذلك بقواعد رياضة "المواي تاي".

STATEMENT MADE 👊 Ali Saldoev debuts with a spectacular KO!



Tune in NOW to catch the rest of ONE 166: Qatar!



🔴 Live Now#ONE166: Qatar presented by @visitqatar@mediacityqa@ooredooqatar

🇶🇦 Watch live on beIN SPORTS

🇺🇸🇨🇦 Watch live on Prime

🇬🇧🇮🇪 Watch live on Sky Sports

🌏… pic.twitter.com/S4sGnr9CHQ — ONE Championship (@ONEChampionship) March 1, 2024

وحقق علي سالدويف (23 عاما) بذلك انتصاره السابع على التوالي، حتى الآن خلال مسيرته الاحترافية، من دون أي هزيمة.

في المقابل مني زكريا الجماري (34 عاما) بالهزيمة في أول اختبار له بقواعد "المواي تاي" ضمن فئة وزن الذبابة.

يذكر أن زكريا الجماري، هو شقيق بطل العالم "للمواي تاي" في مجلس الملاكمة العالمي (WBC) المهدي الجماري، بدأ مسيرته في الفنون القتالية عام 2000، ولكنه انتقل من الملاكمة إلى "المواي تاي" في عام 2005 وحصد عددا من الألقاب والميداليات منذ ذلك الحين، أبرزها بطولة العرب في "الكيك بوكسينغ" مرة وبطولة العرب في "المواي تاي" مرتين.

المصدر: RT