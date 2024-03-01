القبض على نجم منتخب هولندا وسبارتاك موسكو في دبي

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي في مطار آل مكتوم بدبي ولم يسمح له بالسفر مع زملائه إلى روسيا.

وتم اعتقال لاعب سبارتاك بناء على طلب من مكتب المدعي العام الهولندي، على خلفية الحكم عليه في هولندا بالسجن لمدة 6 سنوات لتورطه في تهريب أكثر من 1350 كغ من الكوكايين في يناير 2020 في أنتويرب.

وبحسب قناة Mash على منصة "تيلغرام" فإن الجانب الهولندي طالب السلطات الإماراتية بتسليم اللاعب.

بالمقابل طلبت الجهات الأمنية الإماراتية المزيد من الوثائق لحل مسألة التسليم، وأمام مكتب المدعي العام الهولندي 48 ساعة للقيام بذلك.

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ولجأ مديرو شركة بروميس إلى المحامين، بما في ذلك المحامين الروس، طلبا للمساعدة.

وفي وقت سابق، تحدثت النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية وبطلة التزلج السريع الأولمبية سفيتلانا زوروفا عن فرصة مساعدة بروميس. وعلق بأن السلطات الروسية عاجزة، لأن لاعب كرة القدم ليس مواطنا في البلاد.

جدير بالذكر أنه في يونيو 2023، حكمت محكمة في أمستردام على بروميس بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة تورطه في حادث طعن لأحد أقربائه، واستأنف لاعب كرة القدم هذا القرار في وقت لاحق.

وخاض المهاجم هذا الموسم 21 مباراة مع سبارتاك في جميع البطولات، سجل فيها ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

وسبق ولعب بروميس لصالح نادي إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في شتاء عام 2021 الماضي، ولا زال معه حتى الآن.

وخاض كوينسي بروميس 50 مباراة من قبل مع منتخب هولندا بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 7 أهداف، بخلاف لعبه بمختلف الفئات العمرية مع المنتخب.

المصدر: "لينتا.رو"