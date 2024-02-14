الحكم على نجم منتخب هولندا وسبارتاك موسكو بالسجن لمدة 6 سنوات

حكمت محكمة في أمستردام على الهولندي كوينسي بروميس مهاجم سبارتاك موسكو الروسي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة تهريب الكوكايين رفقة تنظيم عصابي خطير.

وعقدت جلسة الاستماع في القضية في 24 يناير، وطلبت النيابة العامة في هولندا، سجن بروميس، الذي يتواجد حاليا في معسكر تدريبي مع سبارتاك في الإمارات، لمدة 9 سنوات بعد اتهامه باستيراد حوالي 1361 كيلوغراما من الكوكايين.

ووفقا للمحكمة، لعب بروميس دورا حاسما في تهريب شحنتين من الكوكايين وصلتا إلى ميناء أنتويرب البلجيكي في يناير 2020.

AFP

إقرأ المزيد

ولم يكن اللاعب البالغ 32 عاما، حاضرا في جلسة المحكمة، وفشل مكتب المدعي العام الهولندي في الحصول على بلاغ تسليمه، بانتظار عودة بروميس إلى البلاد ليتم القبض عليه.

وفي وقت سابق، ذكرت موقع Voetbalzone أنه من الممكن تسليم بروميس إذا أبلغ مكتب المدعي العام الهولندي السلطات الإماراتية بوجوده في البلاد.

وفي يونيو 2023، حكمت محكمة في أمستردام على بروميس بالسجن لمدة عام ونصف بتهمة تورطه في حادث طعن لأحد أقربائه، واستأنف لاعب كرة القدم هذا القرار في وقت لاحق.

وخاض المهاجم هذا الموسم 21 مباراة مع سبارتاك في جميع البطولات، سجل فيها ثمانية أهداف وقدم ثماني تمريرات حاسمة.

وسبق ولعب بروميس لصالح نادي إشبيلية الإسباني وأياكس أمستردام الهولندي، قبل أن ينتقل إلى سبارتاك موسكو في شتاء عام 2021 الماضي، ولا زال معه حتى الآن.

وخاض كوينسي بروميس 50 مباراة من قبل مع منتخب هولندا بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 7 أهداف، بخلاف لعبه بمختلف الفئات العمرية مع المنتخب.

المصدر: "وكالة "ريانوفوستي"