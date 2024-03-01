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قرار غير متوقع من ليفربول من أجل محمد صلاح

الرياضة

قرار غير متوقع من ليفربول من أجل محمد صلاح
AFP
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يستعد نادي ليفربول للتخلي عن لاعبه لويس دياز الصيف القادم، من أجل الحفاظ على محمد صلاح.

وعانى الكولومبي في بداية الموسم بشكل واضح، ولكنه بدأ يظهر بعض اللمحات من قدراته الفنية المميزة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك سيتم التضحية به للحفاظ على صلاح ولاعبين آخرين بالفريق.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن ليفربول أبدى استعداده للاستماع إلى العروض المقدمة لدياز، مع وضع أولويات أخرى تتمثل في تعيين البديل المناسب ليورغن كلوب، بالإضافة لتجديد عقود صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت آرنولد.

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وأشارت إلى أن النادي الإنجليزي سيجري محادثات مكثفة مع الثلاثي، فور التعاقد مع مدرب جديد خلفا لكلوب بالإضافة إلى مدير رياضي آخر لقيادة مشروع النادي على المدى البعيد.

ويعتبر صلاح من النجوم العالميين المراقبين بشدة في الدوري السعودي، وهناك بعض الأنباء حول اهتمام باريس سان جيرمان بضمه لتعويض رحيل مبابي، ولكن ليفربول لا يريد التخلي عنه.

ولذلك يرغب ليفربول بيع دياز بوجود اهتمام من بعض أندية الدوري الإسباني بضمه، ومن المقرر أن يرحل كذلك الثنائي تياغو ألكانتارا وجويل ماتيب بعد انتهاء عقودهما في الصيف.

المصدر: goal

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