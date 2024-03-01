نجم أرسنال يتوج بجائزة مميزة

حصل نجم وسط أرسنال على جائزة أفضل لاعب من ناد لندني في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال حفل توزيع جوائز لندن لكرة القدم مساء الخميس.

وجرى تكريم الدولي الإنجليزي، ديكلان رايس، بعد عروضه المبهرة مع وست هام يونايتد وأرسنال، على مدار عام كامل، ليتبع خطى زميله مارتن أوديجارد، الذي حصل على ذات الجائزة في العام الماضي.

وانتقل ديكلان رايس إلى أرسنال في الصيف الماضي، قادما من وست هام، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 105 ملايين جنيه إسترليني، بعدما قاد الهامرز لحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي.



وسجل رايس 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة مع الجانرز، ليترك انطباعا إيجابيا داخل الفريق.



وتفوق رايس في سباق الجائزة، على جناح وست هام جارود بوين، ومدافع أرسنال ساليبا، بالإضافة إلى ثنائي توتنهام، جولييلمو فيكاريو وبيدرو بورو، علما بأن الجائزة تمنح للعناصر التي تمثل أندية لندنية.

المصدر: "وكالات"