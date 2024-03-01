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النيران تشتعل في بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة بوجرونوفا

الرياضة

النيران تشتعل في بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة بوجرونوفا
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اشتعلت النيران في البطلة الروسية السابقة ورئيسة اتحاد كمال الأجسام بمنطقة ريزان إيرينا بوجرونوفا في سيارتها الخاصة في العاصمة الروسية موسكو.

ووفقا لقناة SHOT على منصة "تيلغرام" فإن لاعبة كمال الأجسام البالغة 41 عاما حاولت إشعال سيجارة بينما كانت تقود سيارتها في شوارع منطقة ستروغينو، وبسبب عاصفة من الرياح، انتشرت النار على الفور في شعرها.

النيران تشتعل في بطلة كمال الأجسام الروسية السابقة بوجرونوفا
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ما أسفر عن إصابة بوجرونوفا بحروق شديدة في وجهها ورقبتها وذراعيها، قبل أن يتم إدخالها إلى المستشفى.

إيرينا بوجرونوفا هي أستاذة الرياضة في كمال الأجسام ، والحائزة على جوائز في العديد من مسابقات كمال الأجسام على المستوى المحلي والأوروبي في فئات مختلفة.

المصدر: telegram/SHOT

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