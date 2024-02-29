احتفالا بالضربة المباغتة لتشيلسي.. سقوط مروع لمشجع من مدرّج الملعب

شهدت مباراة تشيلسي ضد ضيفه ليدز يونايتد بملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة كارثية.

ونجح الفريق الضيف في هز شباك البلوز مرتين عن طريق ماتيو جوزيف، في الدقيقتين 8 و59.

وبحسب إذاعة "talk sport" الإنجليزية، فإن الهدف الأول للضيوف تسبب في سقوط أحد المشجعين من أعلى مدرجات الملعب أثناء الاحتفال.

The sickening moment a Leeds United fan fell from the top tier of Chelsea's Stamford Bridge while celebrating a goal, before being taken to hospital during their FA Cup clash https://t.co/37uZzdv7sL — Mail Sport (@MailSport) February 29, 2024

وبسبب الاحتفال الجنوني بالهدف المبكر، سقط المشجع من الأعلى، ليهرع إليه المسعفون بسرعة، لمحاولة إنقاذه.

How @LUFC fans reacted to taking the lead at Stamford Bridge 🤳#EmiratesFACuppic.twitter.com/kfksLxcKLt — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

Chelsea score late winner at Stamford Bridge to knock Leeds out of the FA Cup but it doesn’t stop their fans from enjoying themselves at full time…🕺#lufc



pic.twitter.com/3znSn0P2D8 — FanHub (@FanHub) February 28, 2024

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وتعامل الطاقم الطبي مع الموقف بمساعدة عدد كبير من أفراد الأمن والشرطة، دون أن تتوقف المباراة في تلك الأثناء.

وبدا المشجعون القريبون من الحادثة في حالة صدمة، قبل أن يصفقوا بمجرد حمل المشجع بعيدا، لنقله إلى المستشفى على الفور.

وتغلب تشيلسي بنتيجة (3-2)، على ليدز يونايتد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب البلوز موعدا مع ليستر سيتي في ربع النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"