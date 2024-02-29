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احتفالا بالضربة المباغتة لتشيلسي.. سقوط مروع لمشجع من مدرّج الملعب

الرياضة

احتفالا بالضربة المباغتة لتشيلسي.. سقوط مروع لمشجع من مدرّج الملعب
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شهدت مباراة تشيلسي ضد ضيفه ليدز يونايتد بملعب ستامفورد بريدج في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واقعة كارثية.

ونجح الفريق الضيف في هز شباك البلوز مرتين عن طريق ماتيو جوزيف، في الدقيقتين 8 و59.

وبحسب إذاعة "talk sport" الإنجليزية، فإن الهدف الأول للضيوف تسبب في سقوط أحد المشجعين من أعلى مدرجات الملعب أثناء الاحتفال.

وبسبب الاحتفال الجنوني بالهدف المبكر، سقط المشجع من الأعلى، ليهرع إليه المسعفون بسرعة، لمحاولة إنقاذه.

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وتعامل الطاقم الطبي مع الموقف بمساعدة عدد كبير من أفراد الأمن والشرطة، دون أن تتوقف المباراة في تلك الأثناء.

وبدا المشجعون القريبون من الحادثة في حالة صدمة، قبل أن يصفقوا بمجرد حمل المشجع بعيدا، لنقله إلى المستشفى على الفور.

وتغلب تشيلسي بنتيجة (3-2)، على ليدز يونايتد الأربعاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليضرب البلوز موعدا مع ليستر سيتي في ربع النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"

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