إسبانيا تفوز بدوري أمم أوروبا للسيدات بعد 6 أشهر من كأس العالم و"القبلة الشهيرة".. فيديو

توج منتخب إسبانيا للسيدات بلقب دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على حساب نظيره الفرنسي، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في إشبيلية.

يدين منتخب إسبانيا بالفضل في انتصارها للاعبة أيتانا بونماتي، التي أحرزت هدفي المباراة في الدقيقتين (32، 53) على الملعب الأولمبي "لا كارتويا" بإشبيلية أمام 57 ألف متفرج.

🔴 Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la @RFEF, felicita a la @SEFutbolFem por ganar la final de la #UWNL



🗣️ "Han conseguido un hito histórico tras ganar la Copa del Mundo, clasificarse para los Juegos y ganar la final". pic.twitter.com/648uqO83uP — RFEF (@rfef) February 28, 2024

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وأضافت بطلات دوري الأمم الأوروبية، هذا اللقب القاري، بعد الفوز بكأس العالم لأول مرة في التاريخ، قبل ستة أشهر في سيدني الأسترالية، إلى سجلهن بقيادة مدربهن الجديد مونتسيرات تومي الذي خلف المدير الفني المثير للجدل خورخي فيلدا، بعد إقالته عقب كأس العالم وقبلة رئيس الاتحاد المحلي السابق لويس روبياليس على شفتي المهاجمة جينيفر هيرموسو.

وفي المقابل، فشلت منتخب فرنسا بقيادة مدربه هيرفي رونار، في تسديد أي كرة على المرمى الإسباني خلال المباراة.

واستكمل المنتخب الإسباني مسيرته الذهبية مع استعداده للظهور الأول على الإطلاق في دورة الألعاب الأولمبية الصيف القادم، في باريس.

المصدر: RT