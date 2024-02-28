بعد 6 أشهر من "القبلة الساخنة".. هيرموسو تخرج عن صمتها

كشفت نجمة منتخب إسبانيا، جينيفر هيرموسو، أنها عاشت فترة صعبة عقب واقعة "القبلة الشهيرة" من قبل رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، مؤكدة أن "كرة القدم تواصل منحها الحياة".

وتعود الواقعة إلى أغسطس 2023، عندما توج المنتخب الإسباني بكأس العالم للسيدات، لأول مرة في تاريخه، على حساب نظيره الإنجليزي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد، أحرزته المهاجمة أولغا كارمونا، عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول للقاء، الذي جرى على ملعب أستراليا بمدينة سيدني.

واحتضن لويس روبياليس (45 عاما) اثناء توزيع الميداليات الذهبية على لاعبات المنتخب الإسباني على منصة التتويج، لاعبة برشلونة، جينيفر هيرموسو، بشكل مثير للاستغراب، ومن ثم قام بتقبيلها على شفتيها أمام الجميع، ليتعرض لانتقادات لاذعة بسبب سلوكه.

وتقدمت هيرموسو (33 عاما) بشكوى قانونية ضد روبياليس، الذي اضطر إلى الاستقالة في أعقاب الحادث، وتم منعه بعد ذلك من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من قبل الـ"فيفا" لمدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي تم تأييده الشهر الماضي عندما حاول صاحب الـ46 عاما الاستئناف.

وأثار الحادث موجة من الغضب العالمي على التمييز الجنسي على أعلى مستويات الرياضة النسائية، وأدى إلى مقاطعة لاعبات إسبانيا للمنتخب الوطني، حيث طالبن بإجراء تغييرات على كرة القدم النسائية في البلاد.

وتحدثت جينيفر هيرموسو، في أول مؤتمر صحفي دولي لها، بعد 6 أشهر من الحادث الذي تقول إنه لم يتم بالتراضي، وذلك قبل مواجهة إسبانيا وفرنسا مساء اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لدوري الأمم للسيدات.

وقالت النجمة الإسبانية: "أنا محظوظة بالعودة إلى النهائي بعد 6 أشهر طويلة للغاية.. اليوم أنا أستمتع بكرة القدم وأتنافس مع إسبانيا للفوز ببطولة أخرى".

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وأضافت: "لقد حدث الكثير منذ ذلك الحين.. كانت عملية صعبة لفهم أشياء كثيرة، لكني ما زلت ألعب كرة القدم، والشيء الوحيد الذي أريده هو مواصلة الاستمتاع بنفسي بارتداء هذا القميص".

وعادت هيرموسو، التي تلعب كرة القدم المحلية لفريق تيغريس المكسيكي، إلى منتخب بلادها في أكتوبر الماضي، وقادته للفوز على إيطاليا، في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، بهدف سجلته في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وأضافت: "بالنسبة لي، من المهم جدا اللعب في نهائي آخر والاستمرار هنا.. أشعر أنني بحالة جيدة، فكرة القدم تستمر في إعطائي الحياة التي أحتاجها، لذا أريد مواصلة الاستمتاع بالمباريات مع منتخبي الوطني ومع فريق تيغريس، وأواصل ذلك".

وعن النهائي المرتقب، قالت جينيفر هيرموسو: "إذا فزنا الليلة، فستكون إسبانيا قد دخلت التاريخ مرة أخرى".

وبوصولها إلى نهائي البطولة، تأهلت إسبانيا أيضا إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

المصدر: وكالات