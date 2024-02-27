ألفونسو ديفيز قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية عدة، اليوم الثلاثاء، أن الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز على أعتاب الرحيل عن بايرن ميونخ، والانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ويرتبط ألفونسو ديفيز بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف عام 2025، ويحاول العملاق البافاري تفادي رحيل مدافع الكندي من دون مقابل عقب نهاية عقده، حيث تعلم الدرس من تجربة المدافع النمساوي ديفيد ألابا الذي انتقل إلى ريال مدريد بالمجان عام 2021.

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وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن الاتفاق تم بالفعل بين بايرن ميونخ وريال مدريد بشأن عقد صفقة ألفونسو ديفيز.

وترددت أنباء تفيد بأن ريال مدريد سيدفع 40 مليون يورو لضم اللاعب.

وغاب ألفونسو ديفيز (23 عاما) عن النادي البافاري منذ مطلع الشهر الجاري بسبب إصابة في الركبة اليسرى، لكنه عاد للتدريبات يوم الأحد الماضي.

المصدر: وسائل إعلام