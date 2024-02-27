"كمبيوتر أوبتا" العملاق..  يتوقع هوية بطل الدوري الإسباني 2024

كشف "كمبيوتر أوبتا" للأرقام والإحصائيات عن توقعاته للفريق الفائز بلقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، مرشحا فريق ريال مدريد للفوز بنسبة ساحقة.

وتتم تغذية حاسوب "أوبتا" العملاق ببيانات ونتائج الأندية المنافسة، ليقوم بعمل سيناريوهات محاكاة لنتائج المباريات يتوقع من خلالها الترتيب النهائي.

وبحسب "كومبيوتر أوبتا" لإحصائيات كرة القدم، فإن ريال مدريد سيقتنص اللقب بنسبة كاسحة وصلت إلى 98%، متفوقا بفارق شاسع على باقي فرق الدوري.

وأشار التقرير الذي نشرته "أوبتا" إلى أن ثاني الفرق التي يمكنها التتويج باللقب هو برشلونة بنسبة 1%.

وتتوزع النسبة المتبقية على جيرونا صاحب المركز الثالث بنسبة 0.8%، ثم أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بنسبة 0.1%.

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ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري "لا ليغا" للموسم الحالي، برصيد 65 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط على أقرب ملاحقيه برشلونة حامل اللقب، مع تبقي 12 جولة فقط من عمر الليغا.

ويحتفظ فريق برشلونة ببصيص من الأمل للدفاع عن اللقب الذي توج به في النسخة الماضية الدوري الإسباني (2022-2023) برصيد 88 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن ريال مدريد الذي أنهى الموسم في المركز الثاني.

المصدر: وكالات