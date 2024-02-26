مودريتش يوجه رسالة حماسية لجماهير ريال مدريد بعد هدفه العالمي (فيديو)

وجه النجم الكرواتي لوكا مودريتش، صانع ألعاب ريال مدريد، رسالة لجمهور "الميرينغي" عقب الفوز على إشبيلية (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وأحرز لوكا مودريتش هدف الفوز الوحيد للفريق الملكي بحلول الدقيقة 81 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "سانتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ونشر النجم الكرواتي المخضرم صورة احتفاله من المباراة، عبر حسابه على شبكة "إكس"، وعلق عليها: "لا استسلام أبدا.. يحيا مدريد".

Never give up. HALA MADRID 🤍 pic.twitter.com/O7aAd7XggB — Luka Modrić (@lukamodric10) February 25, 2024

يذكر أن عقد لوكا مودريتش (38 عاما) مع ريال مدريد ينتهي الصيف المقبل، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى إن اللاعب قد يرحل مجانا عن الفريق الملكي، بسبب جلوسه المستمر على مقاعد البدلاء.

المصدر: RT