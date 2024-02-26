جمهور ريال مدريد يستفز مبابي

حاول جمهور ريال مدريد، استفزاز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، قبل انتقاله المحتمل إلى صفوف الميرنغي.

وذكرت العديد من التقارير أن مبابي وقع بالفعل عقود انتقاله مجانا إلى صفوف ريال مدريد حتى صيف 2029.

ومن المعروف أن مبابي يهتم بحقوق الصور والملكية الفكرية الخاصة به، وعلى استعداد للدخول في معارك قضائية من أجلها.

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ونشرت صحيفة "آس" مقطع فيديو لبيع أوشحة لجمهور الملكي أمام ملعب البرنابيو، تحمل اسم وصورة مبابي، رغم أنه لا يزال لاعبا في باريس حتى نهاية الموسم الحالي.



وكان مبابي تقدم بطلب إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، لحماية صوره وعلاماته التجارية المختلفة، ومنها الجمل الشهيرة التي يرددها.



ويهدف مبابي من خلال الطلب، إلى منع استغلال علاماته التجارية، حتى لا يتربح أحد من ورائه.



وسبق أن نوهت إذاعة "مونت كارلو"، أنه في حالة انتهاك حقوق مبابي من قبل أي متجر، سيكون من حق اللاعب الفرنسي، تقديم شكوى قانونية ضده.

المصدر: "وكالات"