أقيمت أمس السبت في بوركينا فاسو، بطولة دولية لرياضة السامبو تحمل اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وشارك فيها رياضيون يمثلون روسيا، بوركينا فاسو، مالي والنيجر.

وقال رئيس اتحاد رياضة السامبو في بوركينا فاسو، دابلا بالينفو لوكالة "نوفوستي": "هذه هي أول بطولة دولية للسامبو تحمل اسم فلاديمير بوتين (في بوركينا فاسو)، وقد كانت ناجحة. وكان الغرض من هذه المسابقة هو توحيد شعوب تحالف دول الساحل والشعب الروسي".

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بالإضافة إلى ذلك، أشار دابلا بالينفو إلى أن البطولة سميت باسم الرئيس الروسي لأن ذلك ساعد في جذب الاهتمام إلى هذه الرياضة.

وشارك في البطولة أكثر من 60 رياضيا، من بينهم بطلان روسيان.

وحصل الرياضي الروسي ماغوميد علييف على المركز الثالث في فئة وزن 98 كيلوغراما.

وتم إنشاء جمعية بوركينا فاسو لرياضة السامبو في سبتمبر 2020 وتضم اليوم 10 أندية في جميع أنحاء البلاد.

وتعتبر رياضة السامبو سوفيتية وهي من أنواع رياضات الدفاع عن النفس بدون أسلحة، ومنذ عام 1966 أصبحت رياضة دولية في فنون الدفاع عن النفس، تم تطويرها بين العامين 1920-1930 على أساس رياضتي الجودو والجوجيتسو.

وأصبحت السامبو في 16 نوفمبر 1938، جزءا من نظام الدولة لتطوير الثقافة البدنية في الاتحاد السوفيتي.

ويحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استحقاق "الماسترز" في رياضة السامبو.

المصدر: "نوفوستي" + RT