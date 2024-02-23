"كاس" ترفض استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار تعليق عضويتها

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، يوم الجمعة، رفضها استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار تعليق عضويتها الصادر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي 12 أكتوبر الماضي، علقت اللجنة الأولمبية الدولية، عضوية اللجنة الأولمبية الروسية حتى إشعار آخر وذلك بسبب ضم الأخيرة لأربع منظمات رياضية إقليمية وهي دونيتسك، خيرسون، لوغانسك، وزابوروجيه.

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واستأنفت اللجنة الأولمبية الروسية الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية في السادس من نوفمبر الماضي وهو ما رفضته المحكمة التي تتخذ من لوزان السويسرية مقرا لها، يوم الجمعة.

وقالت "كاس"، إن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تقوّض مبادئ الشرعية والمساواة".

وذكرت "كاس" التي أشارت إلى أن قرارها "نهائي وملزم" ولكن يمكن استئنافه في غضون 30 يوما أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.

ويخضع قرار "الكاس" حاليا للمراجعة السرية.

وشددت "كاس" على أنه يجوز للأطراف المعنية أن تطلب الحفاظ على سرية هذا القرار أو بعض المعلومات الواردة فيه. ولهذا السبب، لن يتم نشر قرار المحكمة الرياضية على الفور على موقع "كاس" الإلكتروني.

وهذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية له تأثير على حرمان اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي.

ورغم ذلك، ليس هناك أي عواقب على مشاركة الرياضيين الروس تحت راية محايدة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي أذنت بها اللجنة الأولمبية الدولية في ديسمبر الماضي.

المصدر: إنترفاكس