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في ليلة عودته لدوري أبطال آسيا.. بنزيما يحرج نفسه بهدف (فيديو)

الرياضة

في ليلة عودته لدوري أبطال آسيا.. بنزيما يحرج نفسه بهدف (فيديو)
Globallookpress
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سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هدفا عكسيا خلال مباراة فريقه اتحاد جدة السعودي وضيفه نافباخور الأوزبكي يوم الخميس في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وحصل نافباخور على ضربة حرة لعبها دجامشيد إسكنداروف داخل المنطقة، لكن بنزيما حولها بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح الضيوف أفضلية التقدم بهدف دون رد في الدقيقة 25.

وكانت هذه المباراة هي الأولى التي يخوضها بنزيما في دوري أبطال آسيا بعد عودته للانتظام في تدريبات اتحاد جدة بعدما غاب عن الملاعب لشهر ونصف الشهر لأسباب شخصية.

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ولحسن حظ بنزيما، فقد نجح زميله المغربي عبد الرزاق حمد الله في تسجيل هدف التعادل للاتحاد بحلول الدقيقة 45.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، ويحتاج الاتحاد للفوز للتأهل على حساب نافباخور بعدما تعادلا ذهابا في أوزبكستان.

المصدر: RT

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